Киевский режим предпринял новые попытки нанести удары по территории России с применением беспилотных летательных аппаратов, однако они успешно предотвращены. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА. При этом 16 аппаратов ликвидированы над территорией Орловской области, три — над Брянской областью, два — над Рязанской областью, еще один БПЛА — над территорией Республики Крым.

Российские бойцы тем временем продолжают продвижение, выбивая врага из населенных пунктов все дальше. 23 февраля, в День защитника Отечества, стало известно, что армия России освободила Улаклы и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике.

Между тем российский лидер Владимир Путин заявил, что ВСУ не могли самостоятельно, без внешней помощи, нанести удар беспилотниками по нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.