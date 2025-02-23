Владимир Зеленский задумался об уходе с поста президента Украины. На фоне принуждения его к подписанию кабального соглашения о полезных ископаемых лидер киевского режима заявил, что готов уйти в отставку в случае принятия Украины в НАТО или если это принесёт мир, сообщает РИА Новости.

"Я не собираюсь быть у власти десятилетия", - сказал Зеленский.

Наблюдатели полагают, что эти заявления вызваны требованиями США подписать соглашение о разработке и продаже украинских полезных ископаемых. При этом доходы от сделки получат Штаты.

Эта идея Дональда Трампа не вызвала энтузиазма у Зеленского: пока что он отказывается подписывать соглашение. Единственным спасением для него был бы уход в отставку.