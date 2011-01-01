Глава РФПИ Дмитриев получил высокое назначение

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев получил высокую должность: он назначен спецпредставителем президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Дмитриев займётся развитием связей со странами Глобального юга и с государствами Запада. Должность руководителя РФПИ при этом сохранится.

Дмитриев родился в 1975 году в Киеве. Учился в Стэндфордском и Гарвардском университетах, работал в американских компаниях McKinsey & Company, Goldman Sachs, IBS, в инвестфондах Delta Private Equity и Icon Private Equity.

В 2011 году Дмитриев возглавил РФПИ. На прошлой неделе он принимал участие в первом раунде российско-американских переговоров в Эр-Рияде.