Выборы в Германии: первые данные

Консервативный блок ХДС/ХСС побеждает на досрочных выборах в Бундестаг, следует из данных первых опросов на выходе с участков. "Альтернатива для Германии" впервые в истории занимает второе место.

У СДПГ - 16% голосов, "Зелёные" набирают 13,5%, "Левая партия" - около 9%, "Союз Сары Вагенкнехт" - 4,7%, "Свободная демократическая партия" - 4,9%.

За всю историю объединённой Германии зафиксирована рекордная явка –в выборах приняли участие 84% избирателей.

Выборы в ФРГ назначили после развала правящей коалиции и вотума недоверия канцлеру Олафу Шольцу.