Economist: Украине придётся сотни лет выплачивать США компенсацию за помощь

Украине понадобятся сотни лет, чтобы выплатить США компенсацию за помощь в случае подписания предложенной администрацией Трампа сделки по полезным ископаемым. Об этом в воскресенье, 23 февраля, сообщил британский журнал The Economist.

По данным издания, Украина должна будет передать 50% своих доходов от природных ресурсов. Средства должны будут перечисляться в инвестиционный фонд США, пока там не наберется 500 миллиардов долларов.

"Если мы подпишем соглашение в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует", — сказал изданию украинский чиновник.