В Германии завершился предварительный подсчет результатов на досрочных парламентских выборах. Победу предсказуемо одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца. За него проголосовали более 28 процентов избирателей.

Потенциального будущего канцлера уже поздравил американский президент.

Следом идет "Альтернатива для Германии", которая с минувших выборов удвоила количество голосов, у нее свыше 20 процентов. "АДГ" стоит на патриотических позициях и выступает за возобновление отношений с Москвой.

На третьем месте - правящая Социал-демократическая партия Олафа Шольца, который уже признал разгромное поражение. Также в Бундестаг прошли "Зеленые" и "Левые". А вот СвДП и "Союз Сары Вагенкнехт" пятипроцентный барьер преодолеть не смогли.