Победу ХДС/ХСС на выборах в Германии приветствовал Израиль. Премьер Нетаньяху в своем поздравлении Фридриху Мерцу выразил надежду на укрепление сотрудничества с Берлином.

Тем временем на Западный берег реки Иордан впервые за 23 года вошли израильские танки. Часть группировки уже обосновалась в городе Дженин. Об усилении контроля и новых зачистках на палестинских территориях премьер еврейского государства сообщил накануне на церемонии выпуска офицеров.

По словам Нетаньяху, силы ЦАХАЛ останутся на Западном берегу столько, сколько потребуется, чтобы полностью подавить сопротивление. В любой момент военные готовы возобновить интенсивные боевые действия и в секторе Газа.