У побережья Индонезии завершились международные военно-морские учения

У побережья Индонезии завершились крупные международные военно-морские учения "Комодо-2025".

Финальный этап прошел у острова Бали. В нем приняли участие более 20 кораблей различных государств. Нашу страну представляли корветы "Резкий" и "Герой России Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.

Корабли многонационального отряда в составе тактических групп провели поиск терпящего бедствие гражданского судна и операцию по спасению. С нашей стороны был задействован палубный вертолет Ка-27 ПС. Во время церемонии закрытия "Комодо-2025" корабли прошли встречными курсами. За ходом учений следили наблюдатели более чем из 30 стран.