На Сахалине устраняют последствия очередного мощного снегопада. Улицы городов чистят десятки единиц коммунальной техники

Накануне на трассу между Невельском и Горнозаводском сошла лавина. Кадры публикует водитель, перед машиной которого на дорогу обрушились снежные массы. Автолюбитель не пострадал.

Сложные метеоусловия сейчас и в Сочи – там гололед, идет мокрый снег с дождем. В воскресенье из-за непогоды и сильных порывов ветра 11 самолетов вынуждены были уйти на запасные аэродромы в Минеральные воды, Грозный и Владикавказ.

Завораживающее видео сняли в Норильске. Над городом появились так называемые световые столбы. Яркие полосы возникают, когда в морозном воздухе появляются плоские кристаллы льда. Это природное явление для северного региона не редкость.