Американские власти приступили к "переформулированию" подхода к взаимодействию с Россией, а также к оказанию содействия Украине. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как отметил политик в эфире Fox News, говоря об оказанной Киеву помощи, "мы реформулируем это, чтобы народ США получил отдачу от осуществленных нами громадных инвестиций".

Кроме того, "мы реформулируем то, как мы взаимодействуем с Россией", причем первым шагом в этом направлении стало общение президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, а затем — переговоры в Эр-Рияде, отметил Уолтц.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Так Зеленский надеется хоть что-то выгадать для себя.

Между тем практически вся Европа пребывает в состоянии шока, ознакомившись с идеями Трампа по Украине. Американский телеведущий Алекс Джонс заявил, что где-то через месяц предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому придется прыгать в самолет и бежать из страны.