Израильский политик рассказал об учиненном Пугачевой скандале в кафе

Свидетельницей безобразной сцены, главным действующим героем которой стала якобы Алла Пугачева, была супруга израильского политика Якова Кедми Эдит. Она рассказала об увиденном мужу, а тот сделал историю достоянием общественности.

Он сообщил, что Эдит с подружками была в одном из прибрежных кафе, когда услышала какой-то шум. Вскоре выяснилось, что пожилая женщина спорит с официантами, которые объясняли ей, что свободных мест в заведении нет. Вскоре оказалось, что якобы скандалящей дамой оказалась Алла Пугачева.

"Она не понимает: как так, для нее нет мест! А девушка, стоящая на входе, не понимает, что эта старуха, не говорящая на иврите, от нее хочет, когда ей объясняют, что нет мест. Какая разница, кто ты?" - сообщил израильский политик в эфире YouTube-шоу Stmegi TV.

Далее он высказал мнение, что Примадонне пора оставить свои амбиции в прошлом и понять, что за границей ее не знают. Впрочем, отметил израильский политик, это касается не только Пугачевой, но и остальных российских знаменитостей.

"Неважно, откуда вы приехали — мир, в котором вы жили, место, которое вы там занимали, оценка себя в этом мире тут уже не существует. Это другой мир. И вам надо заново пытаться искать свое место - вряд ли оно будет таким, какое у вас было раньше", - заключил он.