Прекращение огня на Украине без устранения первопричин данного конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений. Такое предупреждение сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Дипломат напомнил, что "это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее", поскольку новая вашингтонская администрация продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня на Украине.

Однако если не устранить причины, приведшие к нынешнему конфликту, "это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями". Россия такого не хочет, а потому стремится изыскать долгосрочное решение, подчеркнул Рябков.

Замминистра напомнил, что специальная военная операция "глубоко мотивирована" и "не могла не начаться", ведь России попросту не оставили альтернативы из-за многолетней "разрушительной политики Вашингтона и европейских столиц на восточноевропейском направлении", сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле предупредили, что пока рано подводить итоги специальной военной операции — она еще продолжается и будет идти до достижения всех целей, которые были поставлены главой государства и верховным главнокомандующим.

Тем не менее, вовсю идут работы по восстановлению новых российских регионов, пострадавших за время зависимости от Украины и от действий украинских националистов. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что один из самых серьезных вызовов — обеспечение водоснабжения после той водной блокады, которую устроил украинский режим.