Отец оставил дочь Волочковой без квартиры

В конце января на дне рождения Анастасии Волочковой ее единственная дочь Ариадна сообщила, что выходит замуж. Мероприятие пройдет в апреле. Организацией его занялась сама Анастасия Волочкова. Артистка заявила, что намерена сильно потратиться на торжество. Балерина высказала желание устроить дочке "по-царски" роскошную свадьбу. По некоторым данным, Волочкова готова заплатить за нее порядка десяти миллионов рублей.

Где будут жить новобрачные, пока неизвестно. Сейчас влюбленные снимают квартиру в Москве. Вообще Ариадна прописана в квартире матери на Петровке, которая сейчас переделана под офис балерины. Волочкова сразу и ясно дала понять, что не намерена уступать недвижимость наследнице, и заявила, что квартиру ей должен подарить отец, бизнесмен Игорь Вдовин.

Однако, похоже, такой щедрый подарок отец Ариадне сделать не может. На это намекнула его нынешняя супруга, телеведущая Елена Николаева.

"Я думаю, что дарят то, что люди попросят. Они начинают новую жизнь, зарабатывают на нее. Или не материальное что-то. Она цельный человек. Ей все вот это не нужно. Преподает английский и французский язык, очень хорошо преподает. У нее ребята- младшеклассники. В ней есть этот дар", - сообщила Николаева Woman.ru.

Ранее стало известно, что Игорь Вдовин не будет присутствовать на свадьбе дочери. Об этом сообщила Анастасия Волочкова, которая якобы сама приглашала его не мероприятие.