Украина будет вынуждена выплачивать Соединенным Штатам компенсацию за военную помощь в течение сотен лет, если киевский режим согласится на вариант сделки по полезным ископаемым, которую сейчас продвигает президент США Дональд Трамп.

Как пишет The Economist, в этом варианте Украина должна будет передать 50% своих будущих государственных доходов от природных ресурсов и портовой инфраструктуры в новый инвестиционный фонд. Этот фонд будет принадлежать правительству США, пока его размер не достигнет 500 миллиардов долларов — именно столько требует Вашингтон от Киева за всю оказанную помощь.

Издание подсчитало, что при нынешних темпах роста доходов украинского бюджета на пополнение фонда до указанного объема уйдут сотни лет. Один из украинских политиков заявил, что "если мы подпишем в таком виде, то завтра нас вышвырнут из офиса, а рассерженная толпа нас линчует".

Однако, понимая последствия подписания соглашения, Киев не может и не подписать его: США грозят полностью перекрыть военные поставки, отключить Украину от Starlink и ускорить переговоры с Москвой по завершению конфликта.

Ранее американский лидер заявил, что украинские власти должны гарантировать своим зарубежным спонсорам безопасность вложенных средств, поскольку вся Украина "может стать Россией в какой-то день". Трамп в свете этого предположения напомнил про залежи природных ресурсов на украинской территории.

Трамп также вновь заявил, что США, в отличие от Европы, не должны нести основную ответственность за финансирование Украины. При этом политик отметил, что американские власти хотят получить от Украины ее нефть и "всё, что угодно" для компенсации выделенных средств.