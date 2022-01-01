Австралия ввела крупнейший с 2022 года пакет санкций против России

Австралийские власти вновь расширили санкционные списки в отношении России — это наиболее крупный пакет ограничительных мер с начала российской специальной военной операции.

Как уточнила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, новые рестрикции направлены против 70 граждан России и 79 российских юридических лиц. В черные списки попали те, кого Канберра подозревает в реализации военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также распространяющих "дезинформацию, подрывающую репутацию Украины и ее правительства".

До того в Новой Зеландии заявили об очередном пакете антироссийских санкций. Руководитель внешнеполитического ведомства государства Уинстон Питерс отметил, что рестрикции направлены против 52 физических и юридических лиц, "имеющих отношение к военно-промышленному комплексу России и ее энергетическому сектору", сообщает ТАСС.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что отмену антироссийских санкций нельзя исключать. Это требует, прежде всего, "через экономические связи наладить более близкие отношения с Украиной". При этом Вашингтон намерен в диалоге с российскими властями дать "понять, что мы снимем санкции, если сочтем нужным".

До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс допускал, что США могут использовать "экономические рычаги воздействия и, конечно же, военные рычаги воздействия". Кремль подчеркнул, что намерен получить объяснения насчет пресловутых рычагов давления.