Что стало с семьей актрисы Евгении Брик после ее смерти

10 февраля 2022 года не стало известной актрисы Евгении Брик. 40-летняя артистка боролась с раком. О смертельно опасном недуге Евгении знали только самые близкие. Она предпочитала не афишировать свою болезнь и работала до тех пор, пока могла, не демонстрируя своего состояния. Даже когда Евгения резко похудела и коротко постриглась, никто не придал этому значения. Наоборот, поклонники восхищались преображением и смелостью актрисы.

Поэтому смерть Евгении Брик стала шоком для общественности. Ее кремировали в Лос-Анджелесе. В Америке актриса жила большую часть времени вместе с мужем, режиссером и продюсером Валерием Тодоровским, и дочкой Зоей. Пока супруги работали в России, за девочкой приглядывала бабушка, мать Евгении Галина Хиривская.

После смерти Брик бабушка так и продолжает заботиться о дочке актрисы. Зое 15 лет, она периодически снимается в кино. Так, в конце прошлого года короткометражный игровой фильм в жанре фэнтези "Тинатин", где Зоя Тодоровская сыграла главную роль, получил приз молодежного жюри на кинофестивале в Италии, также проект был отмечен на киносмотрах в Колумбии, и, конечно, в России. Также в этом фильме снялись Павел Табаков, Денис Шведов и Агния Дитковските, сообщает "КП". Однако большую часть своего времени Зоя тратит на учебу. Она постоянно живет в Америке.

Не закрылся от общественности и вдовец Валерий Тодоровский. Он продолжает работать: продюсирует, снимает фильмы и сериалы. Говорят, после смерти Евгении Брик Тодоровский так и не смирился с потерей и на других женщин даже не смотрит.