Досрочные парламентские выборы в Германии: как они прошли и что будет дальше

Победный призыв Фридриха Мерца тонет в овациях. Но в последующих словах будущего канцлера явственно читается тревога. Итог консервативной ХДС\ХСС в 28,5 процента дает 208 голосов в парламенте и для формирования правительства требует создания коалиции с кем-то из партий, идущих следом.

"Мы пока не знаем, понадобится ли нам один или два партнера, но в любом случае у нас будет мандат на формирование кабинета. И у меня есть намерение сделать не позднее Пасхи. Мир не ждет нас и не ждет долгих переговоров о коалиции. Мы должны действовать быстро, чтобы поступать правильно у себя дома и чтобы присутствовать в Европе. Чтобы мир осознал, что Германия снова под надежным руководством", - сказал Мерц.

Тревожится он не напрасно. Ведь второй к избирательному финишу пришла крайне правая партия "Альтернатива для Германии". А по сути для политической силы Алис Вайдель это стало настоящей победой. Результат - в два раза лучше чем на прошлых выборах: почти 21 процент голосов, 151 место в Бундестаге. А в восточных землях Германии - и вовсе чистый выигрыш у у всех соперников.

Страшный сон консерваторов стал явью. И теперь нужно срочно решать, как быть. Алис Вайдель предлагает работать сообща: "Наша рука протянута. Мы согласимся на разумные предложения ХДС/ХСС, если это необходимо и если это в правильном направлении. Голосование однозначно показало: наши граждане хотят политических изменений и черно-синюю коалицию ХДС и АДГ".

"Зеленые" на этих выборах набрали 11 процентов голосов. Результат для них неплохой. Но как союзник по коалиции для ХДС не слишком сильный. Остается все та же Социал-демократическая партия пока еще канцлера Олафа Шольца. Но и ее результат в 16,5 процента - фактически разгром. В два раза меньше голосов избирателей, чем на прошлых выборах, и лишь третье место.

"Это очень горький результат для Социал-демократической партии. Это настоящее поражение. Я думаю, что это должно быть заявлено четко. И одновременно я хочу сказать, что это результат, от которого мы должны начать движение вперед", - прокомментировал ситуацию Шольц.

Очевидно, что такого исхода он ожидал, но все равно выглядел подавленным. Обещал даже уйти из политики после того, как покинет пост канцлера. А вот Рольф Мютцених - глава фракции СДПГ в Бундестаге - уже ушел. Его место теперь должен занять сопредседатель партии Ларс Клингбайль. При этом показательны слова Шольца о некоем движении вперед. Отталкиваться от дна, которого достигла СДПГ, он, видимо, и правда намерен в коалиции с христианскими демократами. В конце концов, у двух партий нет таких же непримиримых противоречий, как с правыми. И СДПГ, и ХДС намерены поддерживать Украину и убеждены, что в выборы Германии активно вмешивались США.

Среди партий, которые также претендовали на некоторое число мест в Бундестаге, но не преодолели пятипроцентный барьер, - "Союз Сары Вагенкнехт", "Свободная демократическая партия". На этом фоне лидер свободных демократов, экс-министр финансов Германии заявил, что уходит из политики. Впрочем, немецкие избиратели по совокупности его деятельности своими голосами подтвердили - сильно скучать не будут.