Российские врачи проводят диспансеризацию в Абхазии

Российские врачи в Абхазии осмотрели уже почти две тысячи детей в ходе масштабной диспансеризации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в республику.

Также он посетил больницу в Сухуми, где начал работу телемедицинский центр. В режиме видеоконференции проходят консультации с ведущими специалистами из России. Договоренности об оказании поддержки в сфере здравоохранения были достигнуты в начале февраля в Москве во время визита исполняющего обязанности главы Абхазии Бадры Гунба. Кроме того, в нашей стране упростят и порядок оказания медпомощи жителям республики.