Российские врачи проводят диспансеризацию в Абхазии

Российские врачи в Абхазии осмотрели уже почти две тысячи детей в ходе масштабной диспансеризации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время визита в республику.
Также он посетил больницу в Сухуми, где начал работу телемедицинский центр. В режиме видеоконференции проходят консультации с ведущими специалистами из России. Договоренности об оказании поддержки в сфере здравоохранения были достигнуты в начале февраля в Москве во время визита исполняющего обязанности главы Абхазии Бадры Гунба. Кроме того, в нашей стране упростят и порядок оказания медпомощи жителям республики.
"В нашем соглашении были установлены перечни документов, которые должны предъявляться. В этот список нужно внести коррективы, чтобы по этому соглашению были представлены только два документа: это тот паспорт, который есть на руках, и полис обязательного медицинского страхования", - отметил Мурашко.