Почти 150 тысяч тонн загрязненного песка и грунта собрано на пляжах Керченского пролива

С помощью тяжелой техники и системы лебедок остатки кормы "Волгонефть-239" подтаскивают на берег. Демонтаж днища - заключительный этап. Работы не прекращаются, даже несмотря на минусовую температуру и сильный ветер.

Большую часть судна, 350 тонн металлоконструкций, уже разрезали и вывезли с площадки. Демонтированы надстройка, моторный отсек, винты и руль. Полностью работы планируют завершить до 31 марта. После утилизации судна разберут и защитный вал, чтобы вернуть участку акватории первозданный вид.

С начала ликвидации последствий катастрофы очищено уже порядка 370 километров береговой линии. Вывезено более 100 тысяч тонн загрязненного грунта. Треть уже просеяли с помощью вибрационной установки - это первый этап очистки.

Спасатели следят за состоянием защитного вала на берегу и своевременно меняют загрязненные участки улавливающей сетки. Конструкция надежно защищает пляжи от новых выбросов.

"Мы протянули полтора километра сетей в направлении села Витязево. С работой справились быстро - в течение трех часов данный километраж был установлен. Проблем нет, затруднения вызывают погодные условия - наличие сильного ветра с берега, а также заледеневший песок", - рассказал Сергей Ефименко, начальник приморско-ахтарского аварийно-спасательного отряда "Кубань-СПАС".

Работы ведут не только на берегу, но и под водой. В районе причала Джемете водолазы поднимают залежи мазута со дна. За все время совершили уже почти 1000 спусков.

"Работают 46 человек, в том числе 37 водолазов. Они посменно совершают парные спуски. С учетом погодных условий и в целях сохранения здоровья специалистов развернуты пункты обогрева", - сообщил Николай Богданов, начальник отдела департамента спасательных формирований МЧС России.

В Анапу продолжают прибывать волонтеры. Работают точечно. В основном просеивают песок на пляжах.

Для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС, предусмотрена краевая мера поддержки. С февраля им будет доступен займ на сумму до 5 миллионов рублей под льготные 2% годовых. К 1 марта Роспотребнадзор завершит проверку пострадавших пляжей и зон отдыха. После этого будет принято решение о формате летнего туристического сезона.