Спецпроект "Музей СВО" открылся на ВДНХ

В павильоне 58 на ВДНХ 23 февраля открылся спецпроект "Музей СВО", он посвящен современной фронтовой технике.

"Выставка уникальная. Честно говоря, культурный шок, потому что такого наполнения по смыслу, по технике, аксессуарам и трофеям я не встречал нигде. Я думаю, что сейчас в мире не существует ни одной выставки или заведения, где есть памятник пилоту БПЛА. Всем бы сюда попасть, всем бы это посмотреть и прочувствовать, потому что тот дух героизма и отваги, который движет наших воинов к победе, можно испытать именно здесь. <…> Я могу сказать точно: представленная в экспозиции техника практически целиком освещает реальную техническую обстановку на фронте. Это очень важно, и на это, конечно, очень интересно посмотреть. Тут очень подробно все описано, поэтому любой сможет понять, где, к примеру, произведена техника, из какой страны она привезена", – приводит информагентство "Москва" слова военного корреспондента, эксперта радиоэлектронной борьбы Игоря Потапова.