Ампир, эклектика и неоклассика: три особняка признаны памятниками архитектуры

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили три старинных дома в центре Москвы. Такой статус защищает здания от сноса и любых несогласованных с властями работ, а также обязывает владельцев предпринимать всевозможные меры для сохранения этих домой.

Объектами культурного наследия признаны особняк купцов Марковых на Каретном Ряду, особняк С.К. Тронше в Хомутовском тупике, жилой дом П.А. Бачуриной — И.Е. Смирнова на Новокузнецкой улице. Все они выполнены в разных стилях: ампир, неоклассика и эклектика с элементами древнерусского зодчества и заметным влиянием модерна.

Департамент культурного наследия Москвы продолжает выявлять объекты культурного наследия и вносить их в реестр. За 14 лет уже 734 объекта в столице были признаны памятниками архитектуры, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Тем временем в Замоскворечье завершили комплексную реставрацию усадьбы купца Масягина. Специалистам удалось сохранить оригинальные архитектурные элементы двухсотлетнего дома — одного из главных украшений Старомонетного переулка, возведенного еще в 1819 году.

Также в российской столице активно восстанавливают дома в стиле конструктивизма, уже обновлено более сотни таких строений. Проследить за историей развития конструктивизма особенно наглядно в наши дни можно на Дмитровском шоссе, где сохранилась целая коллекция жилых домов разных лет.