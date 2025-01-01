Собянин: Около 150 социальных объектов будет построено в 2025–2026 годах

В 2024 году в Москве было построено 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов, среди которых новый кампус МГТУ им. Баумана — Центральный кластер, "Квантум Парк" и комплекс общежитий, корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка", Ледовый дворец в Мневниковской пойме.

В 2025–2026 гг. запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на юге Москвы строят три православных храма. Один из них - в честь Архангела Божия Михаила в Царицыне. Работы планируют завершить в этом году. Второй храм - в честь святой блаженной Ксении Петербургской - строят на территории бывшей промзоны "ЗиЛ". Комплекс будет выполнен в стиле русского модерна и гармонично впишется в городское общественное пространство. Еще одна церковь - в честь святого пророка Божия Даниила на Кантемировской.