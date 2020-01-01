У Ефремова обнаружили неожиданную находку в личных вещах

В ИК-4 в Белгородской области, где находится актер Михаил Ефремов, проводились масштабные мероприятия, о которых не было известно заранее, по поиску запрещенных вещей у заключенных. В итоге в личных вещах артиста был спрятан мобильный телефон с возможностью выхода в Интернет. Как он там оказался, неизвестно, сообщает SHOT.

Сообщается, что в этой колонии довольно жестко обстоят дела с "гражданскими предметами", поэтому это явно "нетипичное явление". Теперь УДО Ефремова под вопросом. Если он не сможет доказать, что смартфон не принадлежит ему, то досрочно выйти на свободу у него не получится.

Напомним, в 2020 году Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер сел за руль пьяным.