Алексей Улюкаев попросил снять с него судимость

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев просит суд о снятии с него судимости по обвинению в коррупции. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказали в Никулинском суде Москвы.

В пресс-службе суда подтвердили получение соответствующего ходатайства от Улюкаева. Рассмотреть его Никулинский суд столицы планирует 10 марта, сообщает РИА Новости.

В мае 2022 года решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева вступило в силу — экс-политик оказался на свободе, отбыв в колонии около пяти с половиной лет из назначенных ему восьми. Срок он получил по обвинению во взятке, которую, по данным следствия, взял у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение на приобретение этой компанией "Башнефти".

В колонии Улюкаев трудился библиотекарем, писал стихотворения и занимался спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, несмотря на возраст — на момент ареста ему было 60 лет.