На концерте Елены Ваенги случилось ЧП

71-летняя женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери. Очевидцы рассказали, что в зале во время выступления певицы было очень душно. Как передает SHOT, многие жаловались на то, что в ДК было нечем дышать. Сразу после инцидента Елена Ваенга прервала концерт.

Отметим, что смерть на концерте весьма нередкое явление. Так, в Швеции в фойе концертного зала Uppsala Konsert & Kongress 80-летний мужчина упал с седьмого этажа на двух человек.

Инцидент произошел за 30 минут до начала концерта в честь группы ABBA. Упавший скончался на месте, еще один человек позже умер в больнице от полученных травм. Еще одна пострадавшая избежала серьезных травм, жизнь женщины вне опасности.

В итоге концерт был отменен.