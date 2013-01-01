Христианин всегда думает о смерти земной в надежде на жизнь вечную в Царствии Небесном. Папа римский Франциск I заговорил о своей кончине уже через год после избрания предстоятелем Римско-католической церкви, которое произошло в марте 2013 года. Однако впереди у понтифика было еще больше десяти многотрудных и насыщенных лет, которые станут примером смирения и кротости.

Вряд ли мальчик, родившийся в 1936 году в многодетной семье рабочего в Буэнос-Айресе, мог помышлять о Папском престоле. Хорхе Марио Бергольо успел поработать и уборщиком, и вышибалой в клубе, прежде чем понял, что его призвание — служить Богу. В 1958 году он вступил в орден иезуитов, спустя 11 лет был рукоположен в священники, а еще через три с половиной года принял монашество. При этом успел многое узнать, как теологию и богословие, так и химию, литературу, философию, иностранные языки.

Став монахом, Бергольо отказался не только от возможности иметь семью, но и от множества мирских удобств, которые считал излишними. Все знавшие будущего папу отмечали его скромный и даже скудный образ жизни: небольшая квартирка, аскетичность в быту, отказ от машины в пользу общественного транспорта и пеших прогулок.

Стать папой римским Берголько мог еще в 2005 году, после смерти Иоанна Павла II. Именно он руководил Папским престолом и Римско-католической Церковью в период междуцарствия, он рассматривался как папабиль — один их самых вероятных победителей голосования. Однако конклав избрал новым папой кардинала Йозефа Алоиса Ратцингера, который принял имя Бенедикта XVI.

В 2013 году Бенедикт XVI отрекся от папства, сославшись на слабое здоровье и откровение свыше. По решению конклава понтификом стал Хорхе Марио Бергольо. Новый папа выбрал себе имя в честь святого Франциска Ассизского, известного аскетизмом и призывом к материальной бедности ради обогащения духовного. Это в полной мере соответствовало убеждениям избранного предстоятеля католической церкви, который и после интронизации жил скромно, избегая мирских удовольствий и почестей. По признанию Франциска I, он бы очень хотел, "чтобы церковь была бедной и для бедных".

Понтифик являл собой образец истинной кротости и смирения. Когда в 2019 году в Ватикан прибыли лидеры сторон жесточайшего конфликта в Южном Судане, Франциск I, не колеблясь, преклонил колени и поцеловал ноги своим гостям с просьбой соблюсти мирный договор и не допустить новых жертв. В 2023 году в Чистый четверг папа римский омыл и поцеловал ноги заключенным, хотя уже передвигался с трудом и иногда нуждался даже в инвалидной коляске.

Франциску I было чуждо тщеславие — он не раз говорил о готовности отречься от Папского престола, если ощутит, что больше не может полноценно выполнять свои обязанности. Понтифик не почивал на лаврах, но постоянно помнил о мимолетности земной жизни: "Я обдумываю свои грехи, ошибки, стараюсь избегать гордыни. И все от того, что дни мои сочтены".

Однако до последних дней понтифик продолжал истово исполнять обязанности главы Римско-католической церкви. В декабре 2024 года он, как и положено, отслужил в Ватикане мессу в честь Рождества Христова. Поскольку каждую четверть века верующие отмечают так называемый юбилейный год, Франциск открыл Святые врата в соборе Святого Петра.

Радея за мир, папа римский не оставлял усилий привести конфликтующие государства к дипломатическому урегулированию своих разногласий. Он напоминал о наследии великой России, призывая к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а в ответ на упреки киевского режима в ангажированности напоминал, что "папа — для всех, он не может вмешиваться в конкретную внутреннюю политику страны".

Франциск был категорически против запрета киевским режимом канонической Украинской православной церкви — понтифик подчеркивал, что ни одна христианская церковь не должна подвергаться гонениям и упразднению, ведь молитва не является злом. Папа римский вступился за УПЦ не только словом, но и делом: освободить митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого на Украине посадили на пять лет, помог именно Франциск I. Произошло это в ответ на просьбу предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Общение папы Франциска и патриарха Кирилла отличала особая благожелательность и взаимное расположение, несмотря на исторические расхождения между западной и восточной христианскими церквями. Предстоятели обменивались искренними и душевными поздравлениями с праздниками, поддерживали друг друга в высоком служении. В 2016 году произошло историческое событие: главы Римско-католической и Русской православной церквей встретились лично. Папа Франциск и патриарх Кирилл сердечно приветствовали друг друга в аэропорту Гаваны, проговорив больше двух часов.

В декабре 2024 года Франциск I встретил 88-летие, а буквально через пару месяцев появились сообщения о серьезных проблемах со здоровьем понтифика. Диагноз медиков — двусторонняя пневмония на фоне затяжного бронхита. Осложнением стала почечная недостаточность. Врачи предпринимали все возможные меры, включая переливание крови, но предупреждали: состояние критическое. Пациент оставался в сознании и благодарил всех, кто возносил за него молитвы, отмечая, что "обе двери открыты".

В понедельник, 21 апреля, папы римского Франциска I не стало.