Евросоюз обнародовал новый 16 пакет санкций против России

В черный список попали 48 физических и 35 юридических лиц. Запрещено вещание в Европе восьми российских СМИ. 13 российских банков отключили от платежной системы SWIFT. Также ЕС запретил импорт из России первичного алюминия. Европейскому бизнесу запретили транзакции с некоторыми российскими портами и аэропортами.

Впрочем, рестрикции коснулись не только России. В черный список попали 53 компании, в том числе из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

Учреждены два новых критерия, "которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота" (...), и тех, кто "поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса".