Россиян будут штрафовать за входную дверь, которая открывается наружу

Для тех собственников, которые самовольно сделали открывание входной двери в свою квартиру наружу, ранее было предусмотрено наказания в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей, но с 1 февраля размер штрафа увеличен до 15 тысяч рублей, сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук. По правилам безопасности дверь должна открываться внутрь, чтобы не мешать соседям эвакуироваться в случае ЧС.

Кроме того, соседи могут потребовать переставить дверь, чтобы она открывалась внутрь квартиры. Если требование не будет удовлетворено добровольно, то недовольные соседи вправе обратиться в суд. И такие прецеденты уже были, суды вставали на сторону истцов, сообщает aif.ru.

Ранее стало известно, что с 1 марта российским регионам запретят взимать плату за отопление равномерно в течение года — теперь платить придется только в отопительный сезон. это делается для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. Раньше, когда платеж разбивали на весь год, у многих собственников возникали вопросы, за что они платят летом. Теперь же, когда платежи будут начислять только во время отопительного сезона, каждый житель сможет проконтролировать, соответствуют ли они показаниям приборов учета.