Захарова: Взрывы в генконсульстве России в Марселе имеют признаки теракта

Взрывы, прогремевшие в понедельник, 24 февраля, на территории генерального консульства России во французском Марселе, имеют все признаки террористического акта. Такое заявление сделала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, Москва требует от страны аккредитации — Франции — исчерпывающих и скорейших мер по расследованию этого события.

Россия также настаивает на том, чтобы французские власти предприняли шаги по усилению безопасности российских загранпредставительств, находящихся в юрисдикции Франции, заявила Захарова.

Между тем генконсул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что взрыв произошел внутри самой дипломатической миссии. На территорию российского консульства прибыли пожарные, а также сотрудники правоохранительных органов. Какие-либо иные подробности дипломат не привел, сообщает ТАСС.