Родившей и бросившей ребенка в турецком туалете россиянке дали 15 лет тюрьмы

В Турции россиянка Екатерина Бурнашкина, оставившая новорожденную дочь в туалете аэропорта, получила срок. Ей дали 15 лет тюрьмы. Примечательно, что суд по тяжким уголовным делам оправдал мать Екатерины Елену. Вопрос о судьбе ребенка будет решатся отдельно, сообщила РИА Новости адвокат Айшегюль Кюбра Полат.

Напомним, в начале октября 2024 года Екатерина вместе с матерью Еленой отдыхали в Турции. 13 октября, когда путешествие подошло к концу, они направились в аэропорт Антальи, где у девушки начались схватки. Она родила в туалете ребенка, а затем бросила его в унитаз. Новорожденного спасла уборщица аэропорта – она обнаружила плачущего ребенка и вызвала медиков.

Екатерина вместе с матерью поспешили улететь на родину, однако их задержали при прохождении паспортного контроля. После осмотра медиками девушку направили на допрос. Она сообщила, что якобы не знала о своей беременности. Ее мать утверждала, что дочка "всегда пышной", поэтому не заметила ее округлившегося живота. Ребенку оформили российское гражданство и работают над возвращением девочки в Россию.