Лавров объяснил, когда Россия прекратит боевые действия

Россия прекратит боевые действия в рамках своей специальной военной операции, когда будут достигнуты договоренности, устраивающие все стороны конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в понедельник, 24 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как предупредил дипломат, нас не устраивает вариант с "замирением сразу", предполагающий остановку боевых действий по линии соприкосновения и продумывание дальнейших шагов.

Россия прекратит боевые действия на Украине, только когда переговоры "дадут твердый устойчивый результат", причем обязательными условиями являются уважение территориальных реалий и "железобетонная договоренность" о невступлении Украины в НАТО, цитирует российского министра ТАСС.

Ранее заместитель Лаврова Сергей Рябков напомнил про июньские инициативы президента России Владимира Путина, которые киевский режим оставил безответными, хотя "там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов". Дипломат подчеркнул, что в тех предложениях есть "значительный компромиссный заряд".

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что пока преждевременно говорить о подведении итогов спецоперации — сначала все цели СВО, которые были поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты.