12 февраля министр финансов США Скотт Бессент прибыл в Киев, чтобы показать Владимиру Зеленскому американский текст соглашения о полезных ископаемых. В документе приводилось требование США, чтобы Украина компенсировала 500 миллиардов долларов. Зеленский впал в ярость и наорал на Бессента.

"За <...> дверями <...> офиса в Киеве <...> вспыхнула напряженность по поводу будущего самого важного стратегического альянса Украины. Доносящиеся оттуда хриплые крики нельзя было ни с чем спутать", - сообщил один из участников переговоров с украинской стороны газете Financial Times.

Об инциденте стало известно лишь сейчас. Бессент якобы настаивал на необходимости немедленного подписания соглашения о полезных ископаемых. Однако Зеленский отказался, после чего заявил журналистам, "стоя рядом с заметно взволнованным Бессентом, у которого дрожали руки", что Киев обсудит сделку в Мюнхене с Вэнсом и другими американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский задумался об уходе с поста президента Украины. На фоне принуждения его к подписанию кабального соглашения о полезных ископаемых лидер киевского режима заявил, что готов уйти в отставку в случае принятия Украины в НАТО или если это принесет мир.