Макрон и Стармер решили убедить Трампа отказаться от переговоров с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон постараются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом рассказали информированные источники из числа дипломатов.

Как пишет The Times, такие слухи появились в преддверии поездок Макрона и Стармера в Вашингтон, где они пообщаются с американским лидером — 24 и 27 февраля соответственно.

Аргументом в пользу отказа от двусторонних переговоров с Россией, по словам собеседников издания, может стать обещание от имени всей Европы обеспечить безопасность Украины в будущем. Это вполне соответствует требованиям Трампа, который открыто заявил о нежелании взваливать на Соединенные Штаты финансовое бремя дальнейшей помощи и гарантий безопасности киевскому режиму.

Между тем помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что американские власти приступили к "переформулированию" подхода к взаимодействию с Россией. Политик воздержался от конкретики, однако отметил, что первыми шагами на этом пути стали телефонный разговор лидеров двух государств и переговоры в Саудовской Аравии.

В МИД России рассказали, что следующий раунд переговоров с Соединенными Штатами по раздражителям в двусторонних отношениях пройдет уже в последние дни февраля или в начале марта. Однако до личной встречи президентов дело пока не дойдет.