Подразделения группировки войск "Запад" активными действиями освободили населенный пункт Тополи Харьковской области. Кроме того, наши войска группы "Север" нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а их соратники из "Центра" улучшили положение по переднему краю. В свою очередь военнослужащие группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Успешно справляется с поставленными задачами и группировка "Днепр".

Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 127 районах, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Накануне, 23 февраля, наша армия освободила Улаклы и Новоандреевку в ДНР. Также авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ.