Снежный шторм пятый день засыпает Батуми: видео очевидцев

На Грузию обрушились мощные снегопады. Особенно досталось приморскому Батуми, известному своим субтропическим климатом. С четверга в городе практически все время идет снег. Сегодня к снегопаду добавился штормовой ветер.

Из-за разгула стихии многие районы западной Грузии остались без воды, газа или электричества. Аэропорт Батуми со второй половины воскресенья не принимает и не отправляет рейсы.

Разгул стихии на побережье Грузии вызван "снежным эффектом озера". Это атмосферное явление, при котором холодный сухой континентальный воздух смешивается с теплым влажным морским воздухом, вызывая обильные снегопады. Эффект усиливается, когда смешавшиеся воздушные массы поднимаются по склонам холмов или гор на побережье.

По прогнозам синоптиков такая погода в Батуми продлится, как минимум, до среды.