Адвокат высказался о найденном у Ефремова телефоне

Сегодня, 24 февраля, распространилась информация, будто в ходе масштабных мероприятий по поиску запрещенных вещей у заключенных в ИК-4 в Белгородской области, о которых не было известно заранее, у Михаила Ефремова был обнаружен телефон с возможностью выхода в интернет. Сообщалось, что теперь УДО актера под вопросом. Ведь если он не сможет доказать, что смартфон не принадлежит ему, то досрочно выйти на свободу у него не получится.

Информацию об интересной находке прокомментировал адвокат артиста Юрий Падалко. Он опроверг эти данные. "Очередной фейк", — сообщил он Super.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов в "секретном формате" подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. В ходатайстве актер попросил об освобождении, потому что в заключении резко ухудшилось его здоровье, возникли проблемы с сердцем, легкими, он теряет зрение.

Также Михаил Олегович указал, что своим поведением заслужил УДО: он ежедневно исправно работает — в цеху шьет форму для заключенных и выполняет план, помогает с художественной самодеятельностью в колонии и прививает другим заключенным любовь к искусству.

Кроме того, Ефремов подчеркнул, что раскаивается в совершенном преступлении, на территории колонии он ходит в храм, регулярно причащается и исповедуется. Прошлые выговоры, которые получал актер, он осмыслил и осознал свои ошибки, а теперь получает поощрения. На воле артист пообещал жить по-новому.