Собянин осмотрел производственную площадку российской системы высокоскоростного спутникового интернета

Работа в чистой зоне требует абсолютной стерильности. Микрочастицы пыли могут сбить тонкие настройки. Потому доступ посторонних запрещен. За 1440 минут Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси. В "Бюро 1440" создают спутники для обеспечения высокоскоростного интернета по всей стране. Отечественная аэрокосмическая компания готовит миссию "Рассвет".

Инженеры, программисты разрабатывают сервис широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки со скоростью доступа в интернет до 1 Гбит/сек на абонентский терминал при минимальных задержках. В понедельник предприятие посетил мэр Москвы Сергей Собянин, он осмотрел производственную площадку и пообщался с сотрудниками.

"Москва является неоспоримым центром космических технологий, ракетно-космической отрасли, в которой работает на настоящее время порядка 30 тысяч человек. Это десятки предприятий. Но появляется целый ряд новых стартапов, инновационных, высокотехнологичных, современных предприятий, которые создаются практически с нуля", - отметил глава города.

Предприятие "Бюро 1440" - одно из таких.

"Если раньше космос был только про науку, фундаментальные исследования, то сейчас мы не можем представить свою жизнь без навигации, без связи. Та система, которую мы разрабатываем в "Бюро 1440", это основа цифрового будущего нашей страны", - сказал Алексей Шелобков, генеральный директор компании.

Это нужно беспилотному транспорту, искусственному интеллекту по всему миру. Причем с низкими задержками и высокими скоростями. К февралю этого года все необходимые тесты технологий и компонентов были успешно завершены, компания приступила к подготовке серийного производства.

"Москва будет помогать развитию таких предприятий всеми силами для того, чтобы обеспечить развитие технологий не только в Москве, но и оказывать содействие научной и технологической независимости в нашей стране в области спутниковых технологий. Это чрезвычайно важно и для мирных, и для военных целей. Разделить эти истории очень сложно, они двойного действия. Нам нужно иметь свои технологии, свои спутники, чтобы обеспечить нормальное функционирование всего народного хозяйства и безопасность нашей страны", - добавил Собянин.

Предприятие полностью автономно. Разрабатывает, проектирует, испытывает и производит компоненты космической системы своими силами. Для собственной низкоорбитальной группировки спутников есть даже Центр управления полетами. На площадке технополиса Москва уже готовятся к запуску серийного производства элементов спутниковой связи.