Врачи детского центра имени Рошаля спасли новорожденного малыша

Егору всего месяц, но ему уже пришлось преодолеть немало испытаний. Он пятый, долгожданный ребенок в семье, у его мамы Наталии Родимкиной еще четыре дочери. После стольких успешных родов опытная мама не была готова, что еще на этапе беременности у ребенка найдут страшный диагноз.

"В 20 недель на скрининге показало, что у нас порок сердца. И консультация была все время с Москвой", - рассказала она.

У Егора два основных сосуда организма - аорта и легочная артерия - поменялись местами. Сердце работало неправильно.

"Транспозиция магистральных артерий. Это порок очень серьезный, при котором вместо того, чтобы отходить из левого желудочка аорты, из нее отходит легочная артерия, а от правого желудочка отходит аорта", - объяснил Андрей Свободов, заместитель главного врача по хирургической помощи ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

По словам специалистов, в такой ситуации у врачей обычно есть достаточно времени, чтобы доставить ребенка в кардиохирургию и спокойно провести операцию. Но у ребенка во время скрининга нашли еще одну патологию сердца.

"Мы обратили внимание на то, что рестриктивное межпредсердное сообщение очень маленького размера. Для нормального функционирования оно должно быть не менее 5 миллиметров у новорожденного ребенка, а у него было около 2 миллиметров. То есть мы понимали, что такой ребенок, когда он родится, практически сразу начнет умирать" - добавил специалист.

Здесь счет идет на часы. К родам Наталии готовились сразу в двух медицинских учреждениях. Сразу после появления на свет Егору нужна была срочная операция, а в роддомах такие вмешательства не проводятся, поэтому детский центр имени Рошаля и перинатальный центр работали сообща. После появления на свет малыша немедленно доставили в центр, где его уже ждала подготовленная бригада хирургов.

На четвертом часу жизни малышу провели первую операцию на сердце, расширив межпредсердное сообщение. Это стабилизировало его состояние. Позже хирурги исправили сам порок, вернув сосуды на их физиологически правильные места, и Егор быстро пошел на поправку. С первой операции прошло меньше месяца, но многодетная мама уже отправляется домой.

Теперь малыша ждет год наблюдения у кардиологов и медикаментозная терапия, но ограничений в будущем у него не будет - сердце полностью исправлено. К сожалению, заранее предсказать развитие порока сердца у плода невозможно. Существуют факторы риска, но даже при их отсутствии никто не застрахован. Егора удалось спасти благодаря слаженной работе врачей, четкому взаимодействию медучреждений и оперативности всех специалистов. Теперь у него впереди долгая полноценная жизнь.