Не только блины: как Москва встречает Масленицу

Определиться с выбором для гостей столичных фестивальных площадок - задача не из легких. Здесь более 50 видов блинов, приготовленных по рецептам со всей страны, и свыше 200 разновидностей начинок на любой вкус. За масленичным чаепитием в антураже купеческой гостинной на Тверской площади можно сделать стилизованные под старину фотографии. А на сцене площадки зрителей ждут иммерсивные спектакли, посвященные истории одного из любимейших на Руси праздников, сохранившему через поколения традиции наших предков.

Поразмяться после застолья и принять самое активное участие в традиционных масленичных гуляниях можно на Тверском бульваре. Одних только развлечений с веревкой тут насчитывается с десяток.

Штурмующих масленичную крепость на Руси могли и холодной водой облить, и в проруби искупать. За безопасностью участников народных забав сегодня на московских улицах следят специалисты по исторической реконструкции.

Для дам и творческих натур в теплых шале - многочисленные мастер-классы по росписи и созданию тематических сувениров. А еще все, кто хочет, могут передать самые сокровенные свои желания магическому солнцевороту. И они, по преданиям, сбудутся до конца масленичной недели.

Давно забытые праздничные традиции на этой неделе вспоминают и в столичных, и подмосковных усадьбах. В музее-заповеднике "Остафьево" гостям в честь праздника покажут оригинальные саночки, изготовленные на русском Севере.

"Это такой же символ Масленицы, как и блины, как хороводы, как величальные песни", - отметила Наталья Баландина, хранитель фондов государственного музея-заповедника "Остафьево".

Кульминацией же праздника во все времена было традиционное сжигание чучела, символизировавшее конец зимы. В этом году понаблюдать за ним можно будет на популярных загородных площадках гуляний и в некоторых из столичных парков.