Правительство усовершенствовало правила предоставления социального контракта. Теперь суммы детских пособий не будут учитывать как доход при оценке нуждаемости семьи. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина подчеркнул: по экспертным оценкам, такая мера позволит дополнительно заключать в среднем около 118 тысяч соцконтрактов ежегодно. А значит, еще больше граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут при помощи государства пройти переобучение и найти новую работу, открыть собственный бизнес либо организовать личное подсобное хозяйство и тем самым улучшить свое материальное положение.

"На софинансирование расходов по его реализации в ближайшие шесть лет регионам будет направлено дополнительно не менее 100 миллиардов рублей. Также, согласно указу президента, возможность воспользоваться такой поддержкой должна быть обеспечена в первую очередь для многодетных и участников специальной военной операции, а также членов их семей", - отметил премьер.

Ранее Мишустин рассказал о новой стратегии развития образования. Идет разработка долгосрочной стратегии развития до 2040 года с учетом потребностей экономики страны. Масштабный комплекс мер уже реализован. Так, в колледжах обновили материально-техническую базу, для вузов строятся кампусы мирового уровня, успешно работают 50 передовых инженерных школ.