Путин созвонился с Си Цзиньпином

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказали китайские журналисты.

Информацию о беседе политиков распространило Центральное телевидение Китая и агентство Xinhua, не приводя каких-либо деталей. Китайские СМИ утверждают, что разговор состоялся по запросу Москвы.

Кремль пока не сообщал об этом разговоре, хотя накануне подтверждал, что стоит ожидать разговора Путина и Си Цзиньпина об итогах переговоров России и США в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай готовят взаимные визиты лидеров двух государств Владимира Путина и Си Цзиньпина в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кремль подчеркивал, что Москва и Пекин придают огромное значение памяти тех важных событий, не забывая про вклад обеих стран в борьбу с нацизмом.

Тем временем белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Как отметил политик, неизвестно, что именно в Вашингтоне "потребуют от россиян за прекращение войны".