В случае решения американской стороны отключить Украину системы спутникового интернета Starlink украинскую армию ожидает полнейший крах. Об этом предупреждают информированные источники.

По словам собеседников ZDF, если бы такое отключение "продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым".

Лишившись доступа к связи через Starlink, киевский режим столкнулся бы не только с плачевными военными последствиями — пострадает и экономика, утверждает телеканал. В дополнение к уже имеющемуся недовольству населения это лишь усилит народный ропот.

Ранее источники рассказали, что угроза отключения от сети Starlink – это один из рычагов давления на киевский режим, с помощью которых Вашингто рассчитывает заставить его подписать соглашение о природных ресурсов на катастрофических для Украины условиях.

Также отмечалось, что американский миллиардер Илон Маск взял Украину под контроль через свою систему связи Starlink — бизнесмен сам решает, когда и кому предоставлять или блокировать доступ к этой спутниковой системе, включая украинских военных.