Живодер оправдался за то, что скинул кошку Мусю с площадки "Ласточкиного гнезда"

Сообщается, что кошку Мусю, прожившую на территории "Ласточкиного гнезда" около десяти лет, сбросил со смотровой площадки 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Ялтинская полиция выясняет, зачем он жестоко разделался с животным.

В Сети появилось видео беседы с живодером. Он объяснил, что кошке не понравилось, что он взял ее на руки, и за это мужчина просто скинул Мусю с обрыва. По предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра.

Не исключено, что на живодера возбудят уголовное дело по статье 245 "Жестокое обращение с животными". В этом случае ему будет грозить до трех лет лишения свободы, сообщает "МК".

В Сети общественность крайне возмущена действиями мужчины. Они не верят его словам и требуют по закону разобраться с живодером.