Кремль: Путин рассказал Си Цзиньпину о переговорах с США

Российский лидер Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о российско-американских контактах, которые были проведены в последнее время. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказали в Кремле.

Как уточнили в администрации президента России, Пекин выразил поддержку начавшемуся диалогу России и Соединенных Штатов, а также изъявил готовность помочь в поиске путей мирного урегулирования украинского конфликта.

Политики во время беседы указали на то, что российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор в мире, имеющий стратегический характер. При этом сотрудничество и дружба России и Китая не направлены против третьих стран, сообщает Кремль.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил, что американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Как отметил политик, неизвестно, что именно в Вашингтоне "потребуют от россиян за прекращение войны".

Директор Института стран Азии и Африки, востоковед Алексей Маслов отмечал, что Соединенные Штаты хотят "отжать" Россию от Китая: Москва и Пекин продолжают стабильно развивать взаимоотношения, что не нравится вашингтонской администрации.