Продюсер Игорь Матвиенко разбился на курорте Роза Хутор

Игорь Матвиенко в этом году отметил круглую дату. Знаменитому продюсеру исполнилось 65 лет. Но кто даст?! Матвиенко обожает разные экстремальные виды спорта, например, фойлборд и сноуборд. Правда, из-за последнего он серьезно травмировался - разбился на курорте Роза Хутор. О том, что сломал два ребра, Игорь Матвиенко даже не сразу понял.

"Когда я выходил на сцену во время премьеры в Москве, я даже не знал об этом. Я только потом пошел в больницу, сделал снимок и узнал, что ребра сломаны. С экстремальными видами спорта придется завязать и встать на лыжи", - сообщил "КП" Матвиенко, имея в виду этно-оперу "Князь Владимир".

Примечательно, что в свой юбилей продюсер отказался от подарков. Вместо этого он пожелал потратить деньги на поддержку людей из Курска. Матвиенко сообщил, что на сегодняшний момент собрали 5,5 миллионов рублей.