Продюсер Игорь Матвиенко разбился на курорте Роза Хутор

Игорь Матвиенко в этом году отметил круглую дату. Знаменитому продюсеру исполнилось 65 лет. Но кто даст?! Матвиенко обожает разные экстремальные виды спорта, например, фойлборд и сноуборд. Правда, из-за последнего он серьезно травмировался - разбился на курорте Роза Хутор. О том, что сломал два ребра, Игорь Матвиенко даже не сразу понял.
"Когда я выходил на сцену во время премьеры в Москве, я даже не знал об этом. Я только потом пошел в больницу, сделал снимок и узнал, что ребра сломаны. С экстремальными видами спорта придется завязать и встать на лыжи", - сообщил "КП" Матвиенко, имея в виду этно-оперу "Князь Владимир".
Примечательно, что в свой юбилей продюсер отказался от подарков. Вместо этого он пожелал потратить деньги на поддержку людей из Курска. Матвиенко сообщил, что на сегодняшний момент собрали 5,5 миллионов рублей.
"Незадолго до моего дня рождения на Совете выступал представитель ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры – Прим.ред). Он рассказывал о том, как пострадали монастыри, памятники и другие культурные объекты. Я подумал, что это идеальный подарок. Есть люди, которые хотят меня поздравить и подарить какие-то вещи, пускай сделают свой вклад. Да, это хоть и капля в море, но очень важная", - заключил продюсер.