Вывезенных в Сумы жителей Курской области вернут в Россию

Достигнута договоренность по эвакуации жителей Курской области, которые сейчас находятся в украинских Сумах. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова.

Как подчеркнула омбудсмен, россиян вывезут в Россию через территорию Белоруссии, сообщает РИА Новости. Другие подробности не приводятся.

В январе Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. При этом она оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кому что-то известно о судьбе пропавших курян.

Вскоре после этого детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию с Украины двух девочек. Она пояснила, что сестренки жили у бабушки с дедушкой на Украине, пока мама работала в России. После начала специальной военной операции приехать за девочками и забрать их женщина уже не смогла.