Путин встретился в Кремле с верховным муфтием Таджуддином

Владимир Путин встретился в Кремле с верховным муфтием, председателем Центрального духовного управления мусульман России. Президент поблагодарил его и других духовных лидеров за вклад в межконфессиональное единство.

Верховный муфтий заверил президента в абсолютной поддержке мусульманами нашей страны специальной военной операции. Которую он назвал "восстановлением божественного, человеческого, духовно-нравственного порядка в мире".

Талгат Таджуддин преподнес главе государства и специально изготовленные меч и щит - символы защиты Отечества.