Взрывы в генконсульстве России в Марселе обошлись без пострадавших

Вследствие взрывов, прогремевших в понедельник утром на территории консульства России в Марселе, никто не пострадал, разрушений нет. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказали информированные источники в правоохранительных органах Франции.

Как пишут французские СМИ, на которые ссылается "Интерфакс", на территорию консульства бросили три самодельных взрывных устройства — пластиковые бутылки с жидкостью. Две из них сдетонировали. Третье устройство контролируемым взрывом уничтожили приехавшие саперы.

Между тем в пресс-службе Министерства внутренних дел Франции сообщили РИА Новости, что в курсе взрывов у генконсульства России в Марселе. Однако давать комментарии в связи со случившимся ведомство отказалось.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова отметила сходство ЧП в генконсульстве с терактом. Она потребовала, чтобы официальный Париж как принимающая сторона обеспечил безопасность иностранных дипломатических учреждений, а также расследовал случившееся со всей тщательностью.

Взрыв в Марселе прогремел менее чем через неделю после того, как в Службе внешней разведки (СВР) России предупредили: украинские власти ради срыва российско-американских переговоров допускают сценарий терактов в отношении дипломатических представительств России в Европе.