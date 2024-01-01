Ей 25 лет, 11 из которых она в коме: что происходит с дочерью Кончаловского и Высоцкой

Дочери Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Марии в 2024 году исполнилось 25 лет. Однако 11 из них она находится в коме.

В 2013 году режиссер и актриса вместе с детьми попали в страшную автомобильную катастрофу, жертвой которой оказалась именно Мария. Она получила сильнейшую черепно-мозговую травму, медики поместили ее в искусственную кому, в которой та находится до сих пор.

Поначалу некоторое время Мария была в медицинском учреждении во Франции. Говорят, Кончаловский и Высоцкая тратили баснословные средства на ее лечение. Когда врачи предложили отключить девушку от аппаратов, родители приняли решение вернуть дочь в Россию. Теперь Мария находится в частной клинике в Подмосковье, где ей продолжают оказывать дорогостоящую медицинскую помощь, сообщает телеграм-канал "Звездец какой-то".

Сами Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая предпочитают не распространяться о состоянии дочери. Однако в недавнем интервью Кончаловский заявил, что для него главная цель в жизни - увидеть Марию живой и здоровой. Режиссер подчеркнул, что пока есть хотя бы малейшая надежда, он не остановит свою борьбу.