Если Украина не станет членом НАТО, она создаст свой собственный альянс. С таким заявлением выступил предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

Как отметил Зеленский, "нам нужно обеспечить такое финансирование, контингенты и оборонное производство, которые будут означать гарантированный мир". Однако сделать это в одиночку Укаина не может, признал он.

Это высказывание прозвучало на фоне заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что необходима "железобетонная" договоренность о том, что Украина не станет членом Североатлантического альянса. Это одно из условий, при которых Москва готова обсуждать прекращение боевых действий, сообщает РИА Новости.

При этом член Конгресса США Марджори Тейлор Грин напомнила про обещание Зеленского уйти в отставку ради мира на Украине и в обмен на ее членство в НАТО. Американский политик подчеркнула, что "маленький диктатор должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы".